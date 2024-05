OM eist levenslang tegen ‘Lucky’ voor schietpartij Zwijndrecht

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een levenslange celstraf geëist tegen de 50-jarige Minh Nghia V., bijgenaamd Lucky. Hij staat terecht voor het neerschieten van zijn ex-vriendin Anneke bij een winkelcentrum in Zwijndrecht op 21 januari vorig jaar. Haar 66-jarige moeder kwam bij de schietpartij om het leven.

De officier noemde de zaak een duidelijk voorbeeld van femicide: het doden van de ex-partner om het verbreken van een relatie.

Na een reeks dreigende berichten zocht V. zijn ex Anneke op bij haar moeder Michel in Dordrecht. Hij volgde hen met een gestolen auto naar het winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Op het parkeerterrein wachtte hij een uur tot ze terugkwamen van het winkelen.

De ex-vriendin werd tijdens de confrontatie tweemaal in de rug geschoten en raakte daardoor blijvend verlamd. De moeder werd eenmaal geraakt in de borst en stierf kort daarna. Volgens het Openbaar Ministerie is sprake van moord.

V. had eerder in hun eigen woning waar hij toentertijd samenwoonde met Anneke geschoten. Dat gebeurde in december 2022. In het laminaat van de woning is een deel van een kogel gevonden. “Hij probeerde uit alle macht de relatie in stand te houden, ook toen Anneke duidelijk liet weten dat hij haar met rust moest laten”, zei de officier van justitie.

Hij zou zijn ex in de weken voor de schietpartij honderd keer hebben geprobeerd te bellen en stuurde haar talloze berichten, met teksten als ‘ik ga op reis en neem jullie allemaal mee’. Een uur voor het schietincident stuurde hij zijn laatste bericht met de tekst ‘An, tot de dood ons scheidt’.

“V. heeft op klaarlichte dag op een drukke plek en in aanwezigheid van veel getuigen zijn ex Anneke neergeschoten. En toen haar moeder te hulp wilde schieten heeft hij haar doodgeschoten. Een omstander heeft hij bedreigd. Dit zijn gruwelijke feiten die de maatschappij ernstig hebben geschokt”, zei de aanklaagster. Ze beschouwt V. als extreem gevaarlijk.

V. was na de fatale schietpartij bijna vijf weken voortvluchtig. Lucky werd op 25 februari vorig jaar aangehouden in de omgeving van de Ketelbrug in Schiedam. In zijn auto lag het vuurwapen waarmee hij op de vrouwen had geschoten. Bij aanvang van de strafzaak vroeg V. zelf om hem een levenslange celstraf op te leggen.