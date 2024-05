Ook demonstranten Wageningen mogen op campus overnachten

De pro-Palestijnse demonstranten die zich sinds woensdagochtend ophouden op de campus van Wageningen University & Research (WUR) mogen daar komende nacht blijven. Dat meldde de universiteit. Volgens een woordvoerder zijn er woensdag een aantal “goede gesprekken” geweest met de betogers en verloopt het relatief kleinschalige protest vreedzaam en in goede sfeer. Mede daarom heeft de universiteit er vertrouwen in dat de nacht zonder ongeregeldheden zal verlopen.

Volgens de woordvoerder waren op het drukste moment ongeveer dertig betogers op de campus aanwezig. Rond 20.30 uur waren dat er nog zo’n vijftien. Het is nog maar de vraag of zij daadwerkelijk in de door hen opgezette tenten zullen overnachten, aldus de woordvoerder, die zei dat het momenteel erg slecht weer is in Wageningen.

Donderdag praat het college van bestuur van de WUR verder met de demonstranten. “Wij zijn net als andere universiteiten bezig met de vraag welke samenwerkingen er zijn”, aldus de woordvoerder, verwijzend naar de eis van de betogers om een lijst met academische samenwerkingen met Israëlische instituten vrij te geven. “Daar hebben we het over gehad en zijn we naar aan het kijken, maar de beslissing over of en hoe we die publiceren moet nog genomen worden”, zei de WUR-woordvoerder.