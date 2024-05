Politie ontruimt door betogers bezet pand Universiteit Utrecht

De politie gaat het gebouw van de Universiteit Utrecht ontruimen dat sinds woensdagmiddag wordt bezet door pro-Palestijnse demonstranten. ANP-verslaggevers ter plaatse zien dat de politie het pand op het Janskerkhof in de binnenstad is binnengegaan. In het gebouw zouden veel barricades zijn gebouwd. Zo is door een raam aan de zijkant te zien dat een zijdeur is geblokkeerd met onder andere opgestapelde stoelen en prullenbakken.

Eerder op de avond zette de politie een onderhandelaar in om de betogers ertoe te bewegen het universiteitsgebouw te verlaten. Dat leverde echter niet het door politie en universiteit gewenste resultaat op, waarop beide partijen de actievoerders vorderden weg te gaan. Toen ook daaraan geen gehoor werd gegeven, greep de politie op last van het Openbaar Ministerie in.

Voor het gebouw staan ook nog altijd zo’n 150 sympathisanten.