Pro-Palestijns protest in Utrecht, universiteit staakt colleges

In Utrecht hebben pro-Palestijnse demonstranten een gebouw van de universiteit op het Janskerkhof bezet. Hoeveel betogers in het pand aanwezig zijn is niet duidelijk, maar buiten staan zeker zo’n honderd sympathisanten, ziet een ANP-verslaggever. Een woordvoerster van de Universiteit Utrecht zegt dat de universiteit in verband met het protest alle colleges staakt die in de binnenstad nog werden gegeven.

Het bestuur van de universiteit was ook even op het Janskerkhof. Bestuursvoorzitter Anton Pijpers liet de demonstranten weten dat het bestuur niet van plan is met de betogers te onderhandelen als er een gebouw wordt bezet. Hij zei dat de demonstranten om 19.00 uur weg moeten zijn, pas dan is volgens Pijpers eventueel een gesprek mogelijk. “Laat mij geen vervelende dingen hoeven doen. Jullie maken de keuze”, aldus de voorzitter van het college van bestuur, die ook zei wel begrip te hebben voor de boosheid van de demonstranten.

De betogers reageerden boos op de woorden van de bestuursvoorzitter. Ze vinden dat Pijpers te weinig doet en verwijten hem dat het bestuur hun eisen nog niet begrijpt. “Hebben ze dan helemaal niet naar ons geluisterd, het nieuws niet gevolgd?” zo klonk het op het Janskerkhof.