PVV-leider Wilders ziet het niet meer fout gaan

PVV-leider Geert Wilders is optimistisch over de vorming van een nieuw kabinet met VVD, NSC en BBB. Een uur na middernacht liet hij weten dat de vier partijen nog wel even nodig hebben om de besprekingen af te ronden. Dat gebeurt woensdagochtend. “Ik hoop dat het goed komt, ik denk dat het goed komt, ik zie het niet meer fout gaan.”

Volgens Wilders is er dinsdag niet gesproken over een premierskandidaat. De vier partijen zijn dinsdagochtend om 08.45 uur begonnen met de onderhandelingen. Even na 01.00 uur dinsdagnacht kwam Wilders als eerste naar buiten.