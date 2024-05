Rechtbank is klaar voor uitspraak in zaak moord Peter R. de Vries

De rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries is woensdag na een laatste procedurele zitting afgerond en klaar voor de uitspraak. Deze is op 12 juni, bijna drie jaar na de dood van de misdaadverslaggever. De rechtbank wil dat alle negen verdachten bij de uitspraak aanwezig zijn.

In januari eiste het Openbaar Ministerie een levenslange celstraf tegen drie mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord op De Vries. Het gaat om de vermeende schutter Delano G., chauffeur Kamil E. en ‘moordmakelaar’ Krystian M.

De zes andere verdachten hoorden straffen eisen van 3 tot 21 jaar. Zij zouden de moord op De Vries hebben voorbereid of direct na de aanslag de zwaargewonde misdaadverslaggever hebben gefilmd en de beelden hebben verspreid via sociale media. De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Aanvankelijk zou de rechtbank in 2022 al uitspraak doen tegen de vermeende schutter en chauffeur. Tegen de twee was ook toen een levenslange gevangenisstraf geëist. Maar delen van de strafzaak moesten opnieuw nadat het OM een nieuwe getuige had gepresenteerd. Volgens deze getuige, aangeduid met het nummer 5089 of Eddy, heeft Krystian M. de moord geregeld in opdracht van een Marokkaanse man die hij ‘oom’ noemde.

Volgens het OM is deze ‘oom’ Ridouan Taghi. Hij heeft deze beschuldiging eerder al ontkend en is geen verdachte in deze zaak, maar wel in het grote liquidatieproces Marengo. Daarin is hij veroordeeld tot een levenslange celstraf, het hoger beroep in die zaak loopt inmiddels.

Justitie is ervan overtuigd dat De Vries is vermoord omdat hij vertrouwenspersoon was van de kroongetuige in het Marengo-proces. Eerder zijn al de broer en advocaat van kroongetuige Nabil B. vermoord.