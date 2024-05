Rekenkamer kritisch over rechtmatigheid uitgaven toeslagenherstel

Van een op iedere acht euro’s die vorig jaar zijn besteed aan compensatie voor het toeslagenschandaal, kan niet met zekerheid worden vastgesteld of die terecht is uitgekeerd. Dat meldt de Algemene Rekenkamer in zijn jaarlijkse verantwoordingsonderzoek.

De Rekenkamer ziet een bedrag van 113,5 miljoen euro aan fouten en onzekerheden als gevolg van “tekortkomingen” in de hersteloperatie. Dat is 13 procent van het totale bedrag van 862,1 miljoen euro aan schadevergoedingen dat in 2023 is uitgekeerd.

Deze hoge mate van onzekerheid vloeit voort uit de ruimhartigheid die “op nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer” in de hersteloperatie wordt betracht. Mensen ontvangen daardoor al snel te veel compensatie. Daar komt nog bij dat een deel van de mensen die compensatie krijgen, ten onrechte als gedupeerde is aangemerkt.

Eerder deze week kwam naar buiten dat de totale kosten van de hersteloperatie nog veel hoger kunnen oplopen als gevolg van een nog ruimhartiger aanpak waarmee wordt geëxperimenteerd. Die moet ervoor zorgen dat de vastgelopen hersteloperatie vlotter gaat lopen. Maar het kan de staatskas in het slechtste geval nog eens miljarden extra kosten.