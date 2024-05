Rekenkamer: verouderde ICT bij fiscus blijft zorgelijk

De Belastingdienst blijft het zorgenkindje onder de rijksuitvoeringsorganisaties. De Algemene Rekenkamer wijst in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek met name op de verouderde ICT-systemen waarvan de inning van de belangrijkste belastingen afhankelijk is. En noemt het “zorgelijk” dat nieuwe wensen vanuit de politiek ten koste gaan van de noodzakelijke vernieuwing.

Voor de omzetbelasting (btw) bijvoorbeeld is een systeem in gebruik dat dateert uit 1982. “Dat is het tijdperk van de Commodore 64, voor wie dat nog heeft meegemaakt”, zegt Rekenkamerpresident Pieter Duisenberg. Ook het systeem voor de inning van de loon- en inkomstenbelasting stamt uit de jaren 80 van de vorige eeuw.

Deze belastingen zijn samen goed voor een opbrengst van 165 miljard euro. Dat is bijna de helft van wat de rijksoverheid jaarlijks aan belastingen ophaalt. De Belastingdienst heeft wel voortgang geboekt bij de modernisering van deze systemen, erkent de Rekenkamer. “Maar het gewenste resultaat is nog niet bereikt.”

Ook de personeelstekorten die maatschappijbreed spelen, raken de fiscus hard. Een bijkomend risico is dat de komende jaren relatief veel medewerkers met pensioen gaan. Mede daardoor moet de komende vijf jaar bijna de helft van de circa 25.000 werknemers worden vervangen. Daarbij dreigt ook veel kennis en expertise uit de organisatie te verdwijnen.