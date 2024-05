UvA overwoog langer dicht te blijven om pro-Palestijnse protesten

De Universiteit van Amsterdam heeft overwogen langer dicht te blijven om de recente pro-Palestijnse demonstraties, maar vindt het van groter belang dat het onderwijs en onderzoek doorgaan. Zeker ook met tentamens op komst, zei voorzitter van het College van Bestuur Geert ten Dam woensdag. De universiteit kondigde maandag een sluiting van twee dagen aan en opent donderdag weer de deuren.

“Wij vinden het risico aanvaardbaar, anders zouden we niet opengaan”, aldus Ten Dam over de kans op nieuwe protestacties. Nieuwe demonstraties zijn volgens het bestuur niet uit te sluiten. “Maar langer dichtblijven is een dermate ingrijpende maatregel, die kun je eigenlijk alleen inzetten als het echt niet anders kan. En dat is nu niet aan de orde.”

De universiteit gaf maandagavond na meerdere demonstraties aan dat de campussen dicht blijven. Na afloop van een demonstratie op de Roeterseilandcampus diezelfde avond werden vernielingen aangericht in het ABC-gebouw. Het CvB zei toen dat de veiligheid van de mensen op de universiteitslocaties niet kon worden gegarandeerd en dat het onderwijs op alle locaties daarom werd stilgelegd. Alleen de faculteiten geneeskunde en tandheelkunde waren uitgezonderd.

Volgens Ten Dam zijn de afgelopen tijd extra veiligheidsmaatregelen genomen op de campussen, zoals meer beveiliging, en staat de universiteit “op scherp”. De voorzitter geeft wel aan dat de politie nodig is om in te grijpen bij demonstraties zoals afgelopen week. “Onze beveiligers zijn niet toegerust om een woedende menigte tegen te houden en mogen dat ook niet”, aldus Ten Dam.

De UvA blijft de komende tijd in “nauw contact” staan met de Amsterdamse driehoek van politie, Openbaar Ministerie en gemeente over de veiligheid op de campussen. Ten Dam geeft aan dat het bestuur demonstreren een goede zaak vindt, maar dan wel “op een vreedzame manier. Dat betekent geen bezettingen, geen intimidatie, geen vernielingen en geen overnachtingen” .