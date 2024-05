UvA schat dat schade aan Roeterseilandcampus in tonnen loopt

Hoewel de exacte schade aan de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) nog niet duidelijk is, loopt het bedrag naar verwachting zeker in de tonnen. Dat zei Jan Lintsen, vicevoorzitter van het College van Bestuur, tijdens een persbijeenkomst.

“We hebben de inventarisatie nog niet rond, maar iedereen die heeft gezien wat daar stukgemaakt is, weet dat die schade ook heel groot zal zijn.” Lintsen zegt dat de UvA hierover communiceert zodra daar meer over bekend is. “Er is zoveel stukgemaakt en zoveel beschadigd”, aldus de vicevoorzitter.

Eerder werd al duidelijk dat de activisten ramen, schermen en muren hebben beklad met rode en zilveren verf en dat beeldschermen en koffiezetapparaten zijn vernield. Ook haalden ze stoelen en andere meubels overhoop en werden meerdere barricades opgeworpen. Volgens de universiteit is alles inmiddels voldoende hersteld om donderdag weer open te kunnen gaan.

De UvA schatte vorige week dat de protesten op de Roeterseilandcampus en de andere UvA-locaties Oudemanhuispoort en Binnengasthuis zeker voor 1,5 miljoen euro aan schade hebben aangericht.