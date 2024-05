Verslag woensdagavond naar Kamer, maar akkoord nog niet duidelijk

Het is nog niet duidelijk of het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB woensdagavond nog naar de Tweede Kamer gaat. Wel zeker is dat de twee informateurs hun eindverslag voor middernacht aanbieden aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. Dan verloopt de deadline zoals die eerder was afgesproken met de Kamer.

Of het akkoord hier meteen bij zit, hangt af van de goedkeuring die de fracties van de formerende partijen eraan moeten geven. De vier fracties zijn vanaf ongeveer 17 uur bijeen om los van elkaar het akkoord te bespreken, maar niemand weet hoelang het duurt voordat ze eruit zijn. De fracties willen dit zorgvuldig doornemen, geven ze aan.

Na hun vergaderingen gaan de partijleiders nogmaals bij informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf langs voor de finale klap erop of om mogelijk nog wijzigingen te bespreken en door te voeren.

Gebruikelijk is dat een definitief akkoord wordt overhandigd aan de Tweede Kamervoorzitter, met een korte presentatie. Of dit nog woensdagavond gebeurt, is onbekend. Bosma gaat er volgens zijn woordvoerder wel van uit dat het laat wordt. Zodra Bosma de stukken krijgt, gaan ze ook meteen naar de Tweede Kamer, hoe laat dat ook is.

Het akkoord telt 25 pagina’s en heeft een financiële paragraaf.