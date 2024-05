Voorzitter FNV bezorgd over polarisatie Nederland door oorlog Gaza

FNV-voorzitter Tuur Elzinga maakt zich zorgen over de polarisatie in de Nederlandse samenleving als gevolg van de oorlog in Gaza. “We zien die polarisatie, dat conflict, dat verschrikkelijke conflict in het Midden-Oosten, nu ook hier op straat”, zegt hij naar aanleiding van de vele pro-Palestijnse demonstraties van de laatste tijd.

Volgens de vakbondsvoorzitter zijn grote groepen mensen, waaronder ook leden van FNV, tegen elkaar komen te staan. “Enerzijds activistische studenten of medewerkers van de universiteit die opheldering vragen van het bestuur van de universiteit. Maar aan de andere kant medewerkers van de universiteit die geconfronteerd worden met minder vreedzame demonstranten.”

Elzinga noemt ook Joodse studenten die zich niet meer veilig of welkom voelen op hun leerplek en journalisten die zich geïntimideerd voelen. Daarnaast wijst hij op politieagenten, die de orde proberen te handhaven, maar tegelijkertijd van alles naar hun hoofd geslingerd krijgen. “Er wordt van alles en nog wat gezegd. Je kunt op sociale media genoeg voorbeelden vinden van wat mensen elkaar toeroepen. Veel van dat soort dingen hoor je op straat ook.”