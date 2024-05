Wilders noemt het historische dag als vorming kabinet lukt

Als het woensdag lukt om het definitief eens te worden over de vorming van een kabinet met de PVV is dat een “historische dag”, zei Geert Wilders kort voor nieuw overleg met de informateurs. Volgens hem moeten alleen nog de puntjes op de i worden gezet.

PVV, VVD, NSC en BBB werden het rond middernacht eens over de financiën. Dat was een groot struikelblok. Alle partijleiders toonden zich daarna positief over een akkoord. Als het lukt ligt er een “mooi resultaat”, zei Wilders.

Hij wilde nog niet ingaan op de vraag wie premier wordt van het ‘programkabinet’. De naam van oud-minister Ronald Plasterk zingt veel rond. “We zullen het allemaal zien”, wilde de PVV-voorman alleen kwijt.

Als de vier partijen een akkoord bereiken moet het aan de fracties worden voorgelegd. Daarna komen de vier partijleiders en de informateurs nog een keer samen en daarna wordt het eindverslag aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.