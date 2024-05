Zaak Marumer zwembadmoord hoeft niet opnieuw, uitspraak volgt

Het hoger beroep rond de Marumse zwembadmoord hoeft niet opnieuw met andere rechters, heeft de ingestelde wrakingskamer in het gerechtshof in Leeuwarden woensdag geoordeeld. Het wrakingsverzoek was afgelopen 25 april gedaan door de verdediging van de vier verdachten, nadat een uitspraak in de zaak van een van de verdachten vroegtijdig online werd gepubliceerd. De ingestelde wrakingskamer heeft het verzoek echter afgewezen.

Volgens de verdediging was er door de vroegtijdige publicatie vooringenomenheid bij het hof. De wrakingskamer oordeelde daar anders over, omdat het oordeel van het hof al was geveld. “Dat de uitspraak kortstondig op internet stond, is zeer betreurenswaardig, maar de rechterlijke beoordeling was al gemaakt”, stelde de voorzitter van de wrakingskamer.

De Marumse zwembadmoord draait om de moord op Jan Elzinga (40), die in 2012 werd doodgeschoten bij een zwembad in het Groningse Marum. De toenmalige vriendin van Elzinga, haar moeder en broer zouden de moord beraamd hebben. De ex-schoonfamilie en de toenmalige vriendin kregen eind 2022 een celstraf van twintig jaar opgelegd. Johan L., die het wapen zou hebben geleverd, kreeg zeven jaar cel. Alle vier zijn in hoger beroep gegaan.

De uitspraak is woensdagmiddag om 15.00 uur.