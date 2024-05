Advocaat aangehouden UvA-demonstrant wil uitstel van proces

De advocaat van de 22-jarige Toby B., die zich moet verantwoorden voor geweld tegen de politie tijdens het protest bij de Universiteit van Amsterdam, wil uitstel van het proces. Dat zei ze aan het begin van de snelrechtzitting bij de rechtbank in Amsterdam. Volgens de raadsvrouw is de zaak te ingewikkeld voor snelrecht en is meer onderzoek nodig.

B. is de eerste van de drie pro-Palestijnse demonstranten die donderdag terechtstaat. De verdachte zit nog vast en de advocaat vroeg de rechtbank verder zijn voorlopige hechtenis op te heffen zolang het onderzoek naar zijn handelen loopt. De raadsvrouw zei meer tijd nodig te hebben voor de voorbereiding van de zaak. Volgens haar is er veel beeldmateriaal van de gebeurtenissen dat ze goed wil bestuderen en wordt aan de hand van de camerabeelden niet duidelijk dat de beschuldigingen van het OM over haar cliënt gaan. Ook wil ze nog verbalisanten van de politie en getuigen horen.

Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen uitstel van de zaak. De officier van justitie verdenkt de verdachte ervan dat hij op 7 mei bij het protest op de Roeterseilandcampus van de UvA agenten heeft geslagen met een paraplu en/of stokken en/of naar ze heeft gegooid met vuurwerk en/of stenen. Verder heeft hij zich volgens het OM verzet bij zijn aanhouding. Tijdens de zitting werden twee filmpjes getoond waarop volgens het OM onder meer is te zien dat de verdachte met een kapotte paraplu naar de ME slaat. Ook ziet de officier van justitie in hem de persoon die met een steen heeft gegooid.

Op de publieke tribune zitten ruim twintig sympathisanten. Voordat de zaak begon, draaide B. zich naar hen toe, zwaaide en stak een vuist in de lucht. De Engelssprekende verdachte zei tegen de rechtbank dat hij geen antwoord wil geven op vragen over de gebeurtenissen.

Sinds vorige week zijn er meerdere demonstraties geweest bij locaties van de UvA, waarbij de mobiele eenheid in actie kwam. Ook bij andere universiteiten in het land wordt gedemonstreerd.