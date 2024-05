Betogers bezetten pand Universiteit Leiden in Den Haag

Pro-Palestijnse betogers hebben een gebouw van de Universiteit Leiden (UL) in Den Haag bezet omdat de universiteit zich volgens hen niet aan een afspraak heeft gehouden. De UL schreef eerder op X om vrijdag “concrete stappen” bekend te maken in de banden met Israëlische universiteiten. Volgens een woordvoerder van de betogers was de afspraak dat de universiteit donderdag al met een concrete verklaring zou komen.

Een woordvoerder van de demonstratie zegt dat er zo’n vijftig mensen in het pand zijn. Een verslaggever ziet dat er ongeveer tweehonderd demonstranten bij het gebouw bij een zogenoemde ‘supportdemo’.

De universiteit zou volgens de woordvoerder van de actie uitwisselingsprojecten met Israël tijdelijk willen stopzetten en er zou een commissie komen met experts die de banden met Israël evalueren. Hij zegt dat de UL had aangegeven donderdag naar buiten te komen met een datum voor het oprichten van die commissie, maar dat is nog niet gebeurd. “Dat zorgt voor wantrouwen bij de actievoerders. We zijn sowieso niet tevreden over de maatregelen, maar als de universiteit met een goed statement was gekomen kon ze niet meer terugkrabbelen en was er reden tot dialoog”, aldus de woordvoerder.

Die dialoog is er volgens hem nu niet en daarom zijn de betogers overgegaan tot actie. Het begon met een sit-in en daarna hebben ze het gebouw van de UL dat huist in de Haagse Wijnhaven bezet. Bovendien vinden de betogers dat sowieso niet voldoende aan hun eisen wordt voldaan door de universiteit, legt de woordvoerder uit. Zij willen dat de UL niet meer samenwerkt met Israëlische universiteiten. Ze stellen dat Nederland medeplichtig wordt aan de oorlog als het kennis uitwisselt met Israëlische instituten.

De Universiteit Leiden wil nog niet reageren op de bezetting van het gebouw. Ook op de beweringen van de demonstranten over de Leidse plannen rond Israël gaat de universiteit niet in.