Betogers moeten bezette pand Universiteit Leiden verlaten

De pro-Palestijnse betogers die sinds donderdagmiddag een pand bezetten van de Universiteit Leiden (UL) in Den Haag moeten daar om 19.30 uur uit, bevestigt een woordvoerder van de universiteit. Wat er gebeurt als de demonstranten daar niet naar luisteren is niet bekend.

De woordvoerder schat dat er nog zo’n twintig bezetters in het pand zijn. Eerder op de avond verliet al een grote groep betogers het pand in de Haagse Wijnhaven. De ME is aanwezig, maar die keert zich niet tegen de betogers, maar zorgt ervoor dat er geen nieuwe mensen het gebouw ingaan.

De universiteit staat in contact met vertegenwoordigers van de actiegroep. Buiten het gebouw staan honderden betogers.