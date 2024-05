Bikker (CU) maakt zich zorgen over akkoord met ‘veel luchtbellen’

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker maakt zich zorgen over het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, waar volgens haar “veel wensdenken” en “veel luchtbellen” inzitten. Zij is met name bezorgd over het volle aanmeldcentrum Ter Apel dat volgens haar in de problemen blijft zitten door het uitblijven van de spreidingswet. Die had moeten zorgen voor een eerlijker spreiding van asielzoekers over het land.

De vier partijen doen volgens Bikker aannames over hoe de asielstroom in de toekomst gaat veranderen. “Maar hoe? Geen idee. Dat zit er niet in, maar er wordt wel rijk gerekend.” En dat rijk rekenen ziet de CU-voorvrouw op een “heel aantal terreinen” terug, zoals gezond gezinsbeleid, investeringen om de dijken en bruggen op peil te houden en de natuur.

Bikker mist in het akkoord het “allermeest een onderliggende visie, hoe in deze gepolariseerde tijd juist weer echt gewerkt gaat worden aan het oplossen van problemen”. Zij ziet dat het aanstaand kabinet veel wil terugdraaien en uit afspraken wil stappen, maar ze ziet niet hoe er opgebouwd gaat worden.

Ook gaat Bikker in op de bezuinigingen op ontwikkelingshulp. “Als een rijk land als Nederland de allerkwetsbaarsten al niet helpt, wie dan wel?” Wel is ze “blij” dat onder meer het armoedebeleid blijft staan.