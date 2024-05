Boerenorganisatie Agractie: idealisme maakt plaats voor realisme

Boerenorganisatie Agractie is zeer tevreden over het hoofdlijnenakkoord. “We zien dat idealisme plaatsmaakt voor realisme. Zo kunnen boeren straks bouwen op een langjarige visie, waarbij op voorhand duidelijk moet worden dat doelstellingen haalbaar en betaalbaar zijn. Pas dan kunnen we samen stappen vooruit zetten”, reageert de organisatie.

Agractie kijkt ernaar uit om dit met de nieuwe minister op te pakken. “In de ogen van boeren is er de laatste jaren veel afgebroken. Er is veel geëist, wat veel ondernemers financieel hard heeft geraakt. De vele onrealistische doelstellingen op het gebied van stikstof, water en klimaat drijven de agrarische sector in het nauw. In het hoofdlijnenakkoord staat de ‘de boer aan het roer’ en komt er speelruimte om (realistische) doelen te behalen”, vervolgt de organisatie.