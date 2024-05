Bosma: Tweede Kamer debatteert woensdag over hoofdlijnenakkoord

Het debat over het akkoord op hoofdlijnen dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben gesloten, zal op woensdag 22 mei plaatsvinden. Dat zei Tweede Kamer-voorzitter Martin Bosma bij het in ontvangst nemen van het eindverslag van oud-informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol.

Van Zwol noemde de overhandiging een “bijzonder moment in onze parlementaire cyclus”, en benadrukte ook dat het “een bijzonder tijdstip” was om “twee uur ’s nachts”. Van Zwol zei verder nog over het afronden van het akkoord: “Wij dachten dat het puntjes op de i waren, maar het waren veel i’s.”