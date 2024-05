Burgers krijgen recht op vergissingen, staat in akkoord

Burgers moeten het recht hebben zich te vergissen, staat in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. “Een enkele fout kan niet langer een burger diep in de problemen duwen.” Het bedrag dat de overheid kwijt is aan aanmaningen, moet door het plan “fors omlaag” gaan.

Hans Vijlbrief, demissionair staatssecretaris van Mijnbouw en D66-Kamerlid, opperde het idee ook in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Mensen die per ongeluk de fout ingaan als ze informatie aan de overheid doorgeven, moeten volgens Vijlbrief niet meteen worden bestraft.