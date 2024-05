COA: met intrekken spreidingswet grasveld Ter Apel weer dichtbij

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakt zich zorgen over het voornemen van de formerende partijen om de spreidingswet in te trekken. Dit kan er volgens het COA voor zorgen “dat gemeenten op de rem trappen en we mínder in plaats van méér duurzame opvangplekken voor elkaar krijgen”. “Dan is het grasveld in Ter Apel weer heel dichtbij.”

Met ‘het grasveld’ doelt het COA op het veld waarop asielzoekers in de zomer van 2022 bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten sliepen omdat het overvol was. Honderden asielzoekers sliepen toen op het gras.

Volgens de opvangorganisatie is de spreidingswet “hard nodig om meer stabiliteit in de asielopvang te krijgen en een einde te maken aan de huidige crisis”. “We moeten af van de noodopvang en bijbehorende onrust, die voor de samenleving, onze medewerkers en onze bewoners onhoudbaar is.”

Het COA stelt dat het intrekken van de wet het “nog lastiger maakt om onze wettelijke taak uit te voeren”. De opvangorganisatie zegt zich te beraden op de uitvoerbaarheid van andere onderdelen uit het akkoord en mogelijke consequenties voor de uitvoering.

Verder stelt de opvangorganisatie dat een aantal punten in lijn is met de inbreng van het COA voor de formatie. Als voorbeeld noemt het COA het stellen van grenzen aan de opvang bij overlastgevend gedrag en het benutten van arbeidspotentieel op locaties van de opvangorganisatie.

De spreidingswet, die eerder door beide Kamers is aangenomen, gaat over een eerlijker verdeling van de opvang van asielzoekers over de gemeenten. Een flink aantal gemeenten doet daar nog steeds niets of niet genoeg aan en met de nieuwe wet kan een gemeente uiteindelijk daartoe worden gedwongen.