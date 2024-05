Coalitiepartijen zien ambassade niet snel naar Jeruzalem gaan

Het is een opvallende zin in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB: er zal worden gekeken naar verplaatsing van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Maar drie van de vier coalitiepartijen maken duidelijk dat zo’n verhuizing er de komende jaren niet in zit.

De komende vijf jaar zie ik het niet gebeuren, zei Gijs Tuinman (BBB) toen hij tijdens een debat over Gaza over het zinnetje werd ondervraagd. Volgens hem kan er pas concreet over worden nagedacht als er een akkoord is tussen Israël en de Palestijnen. En dat is nu verder weg dan ooit.

“Met inachtneming van de oplossingen voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en de diplomatieke belangen, wordt onderzocht wanneer verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem op een daartoe geschikt moment kan plaatsvinden”, staat precies in het akkoord.

Het zinnetje in het akkoord geeft vier voorwaarden aan, aldus Caspar Veldkamp (NSC). Er vindt slechts een onderzoek plaats, er moet een oplossing voor het conflict zijn, er wordt gekeken wat andere diplomatieke belangen zijn op dat moment zoals binnen de EU, en er moet een geschikt moment zijn.

Oppositiepartijen hekelen de zin in het akkoord. Het plan draagt niet bij aan een oplossing, vindt Jan Paternotte (D66). Er zijn maar vier landen die op dit moment een ambassade in Jeruzalem hebben. Welk signaal geef je hiermee af, vraagt Marieke Koekkoek van Volt.

De PVV pleit al jaren voor verplaatsing van de ambassade. Raymond de Roon (PVV) zegt zich neer te leggen bij het feit dat de andere coalitiepartners “nog wat voorwaarden stellen” aan de verhuizing. Maar de discussie hierover blijft gevoerd worden, benadrukt hij.

In het verleden stond bijna altijd in een regeerakkoord dat het nieuwe kabinet een tweestatenoplossing nastreeft, met zowel een Palestijnse als een Israëlische staat. Ook dat is niet terug te vinden in het hoofdlijnenakkoord. VVD, NSC en BBB zeggen nog steeds volledig achter de tweestatenoplossing te staan.