COC maakt zich zorgen over akkoord coalitie

Lhbti-belangenorganisatie COC Nederland maakt zich zorgen over het akkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben bereikt. De partijen willen onder meer voorlichting op scholen aanpassen. “Juist de meest kwetsbare mensen worden daardoor geraakt”, zegt een woordvoerder.

In het akkoord staat onder meer dat de doelen over relationele en seksuele voorlichting op scholen “neutraal” moeten zijn en “beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen, in het bijzonder in het basisonderwijs”. COC Nederland vraagt zich af wat daarmee wordt bedoeld. “In de regels staat nu alleen dat je moet leren respectvol om te gaan met diversiteit. Hoe veel neutraler wil je het hebben? Ik kan me niet voorstellen hoe dat nog neutraler moet”, aldus de organisatie.

COC zegt ook: “Kinderen willen zichzelf kunnen zijn. Iedereen moet op school leren dat het niet uitmaakt op wie je verliefd wordt en of je twee vaders, twee moeders of een vader en een moeder hebt, dat je kinderen niet moet pesten. Dat moet zo blijven. Daar gaan we goed op letten.”

COC Nederland vreest ook voor lhbti’ers uit andere landen. “Stel je voor dat je vlucht door de doodstraf in Iran, of als je je verzet tegen antihomowetten in Rusland, Oeganda of Ghana. Het strenge asielbeleid zal je treffen. Je verliest dan het laatste beetje steun uit Nederland. Heel zorgelijk en buitengewoon onverstandig.”