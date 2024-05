Emotionele Van der Burg gaat door ondanks intrekken spreidingswet

Een emotionele staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) gaat als Tweede Kamerlid door in de VVD-fractie ondanks het intrekken van de spreidingswet. Dat liet Van der Burg weten na het fractieberaad van de VVD over het akkoord op hoofdlijnen tussen de PVV, VVD, NSC en BBB. Van der Burg zegt dat hij gehuild heeft toen bekend werd dat de spreidingswet van tafel gaat.

“Het zal duidelijk zijn dat ik altijd een voorstander van die wet ben geweest. Maar de fractie heeft uiteindelijk met elkaar een keuze gemaakt”, zei hij. “Ik heb in de fractie aangegeven dat we er als team met elkaar voor gaan en dat ik er alles aan ga doen om met mijn collega’s het liberalisme in Nederland vorm te blijven geven.” Verder wilde hij er niets over kwijt.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz had vlak daarvoor bekendgemaakt dat haar fractie zich unaniem achter het akkoord schaart. “Eric van der Burg is een bewindspersoon die hard heeft gewerkt op zijn portefeuille. Dat hoort er ook allemaal bij, en daar heb ik ook heel veel respect voor. En daar hebben we ook heel goed over gesproken”, reageerde de VVD-leider daarna nog op de reactie van haar partijgenoot op het schrappen van de spreidingswet.

De spreidingswet gaat over een eerlijker verdeling van de opvang van asielzoekers over de gemeenten. Een flink aantal gemeenten doet daar nog steeds niets of niet genoeg aan en met de nieuwe wet kan een gemeente uiteindelijk daartoe worden gedwongen. De wet is al aangenomen door beide Kamers, maar ligt slecht bij de formerende partijen.

Als de reguliere asielopvang beter wordt verspreid, zal er ook minder noodopvang nodig zijn. De afgelopen jaren is er veel te weinig opvangcapaciteit geweest, zodat Van der Burg overheden bleef aansporen om asielzoekers op te vangen, vaak op snel geïmproviseerde locaties.