Goksector: weg illegaal gokken vrij door hogere kansspelbelasting

Het plan van het nieuwe kabinet om de kansspelbelasting te verhogen maakt de weg vrij voor “voor illegaal en risicovoller gokken, criminaliteit, ondermijning en gokverslavingen, met alle maatschappelijke kosten van dien”. Dat stelt brancheorganisatie voor kansspelen VAN.

Het nieuwe kabinet is voornemens de kansspelbelasting te verhogen van 30,5 procent naar 37,8 procent. Maar volgens VAN is die belasting al twee jaar op rij “fors” omhooggegaan. De brancheclub stelt dat casino’s en andere aanbieders van speelautomaten als gevolg daarvan al jaren grote verliezen draaien.

“Dit is het tegenovergestelde van de bestaanszekerheid die men zegt voor te staan voor burgers, onder wie naar ik aanneem ook volstrekt legale, bonafide mkb-ondernemers”, stelt voorzitter Henry Meijdam. “Dit punt in de voornemens moet dus echt gerepareerd worden, anders wordt het kind met het badwater weggegooid en ruiken criminelen kansen in het illegale gokcircuit.”