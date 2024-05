Groep ambtenaren: verhuizing ambassade Israël extreem zorgelijk

Een verhuizing van de Nederlandse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem is “extreem zorgelijk”. Dat zegt een groep van ambtenaren, oud-ministers en (voormalig) ambassadeurs en diplomaten in reactie op het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB.

“Nederland erkent hiermee alleen het bestaansrecht van Israël en niet van Palestina. Hiermee komt bovendien een tweestatenoplossing onder druk te staan en treedt Nederland allerminst de-escalerend op”, zegt een woordvoerder van Ambtenaren en de Grondwet. “We zien niet hoe dit past binnen onze eigen grondwet en het internationale recht.” Volgens de woordvoerder is het belangrijk dat Nederland zich aan internationale verdragen houdt, “ook voor onze veiligheid”.

Sinds december protesteert de groep tegen het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van de oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza. De ambtenaren hebben meerdere sit-ins gehouden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Begin mei haakte ook voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk bij het protest aan.