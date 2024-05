Ingang Roeterseilandcampus UvA beklad met rode verf

De ingang van het ABC-gebouw op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is opnieuw beklad. Met rode verf zijn onder meer de teksten ‘Shame on UvA’ en ‘People over property’ geschreven, ziet een verslaggever van het ANP.

Een schoonmaakploeg is bezig de verf met een hogedrukspuit te verwijderen. Volgens een medewerker van de UvA zijn de bekladdingen donderdagochtend vroeg aangebracht. Mensen kunnen via een andere ingang het pand binnen.

Buiten het gebouw zit student politieke wetenschappen Wictor. Hij zegt begrip te hebben voor de actie. “Ik denk dat dit een uiting is van frustratie van de studentenactivisten. Ik ken mensen die gewond zijn geraakt door het politieoptreden bij de demonstraties.” Hij verwacht dat de protesten zullen voortduren zolang de universiteit niet tegemoet komt aan de eisen van de pro-Palestijnse demonstranten.

Of dat donderdag ook weer gaat gebeuren, weet hij niet. “Ik denk dat mensen ook heel moe zijn, maar ik weet wel zeker dat er nog weer acties zullen volgen.”

Vorige week werd het pand ook al beklad. Donderdagochtend gingen de locaties van de UvA na twee dagen sluiting weer open. Het college sloot de deuren nadat een demonstratie op de Roeterseilandcampus maandag was uitgemond in een bezetting en vernielingen. De mobiele eenheid moest ingrijpen om de actievoerders weg te krijgen.