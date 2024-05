KLM blij met Schipholplannen in regeerakkoord

KLM is blij met de plannen rondom Schiphol die in het regeerakkoord staan. Ook is de luchtvaartmaatschappij te spreken over het feit dat het “gelijke speelveld voorop” staat.

“Al ruim 100 jaar mag KLM bijdragen aan een sterk verbonden Nederland met de rest van de wereld. Iets wat we moeten koesteren en blijven verbeteren. KLM is blij om te zien dat deze vier partijen dat onderschrijven en de netwerkkwaliteit van Schiphol willen behouden”, zegt de luchtvaartmaatschappij.

Ook wil KLM samen met iedereen in Den Haag “haar ambities verwezenlijken”, zodat het voor omwonenden van Schiphol en het klimaat “ook beter” wordt. Dat gaat de luchtvaartmaatschappij naar eigen zeggen de komende jaren doen met schonere, stillere en zuiniger vliegtuigen.

Eerder op de dag zeiden omwonenden van Schiphol niet blij te zijn met de plannen. “Dit is weer oude wijn in nieuwe zakken”, reageerde Jan Boomhouwer van de stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV).