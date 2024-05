Minimumleeftijd prostitutie in akkoord verhoogd naar 21 jaar

De minimumleeftijd voor prostitutie wordt verhoogd naar 21 jaar, staat in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Dit voorstel dateert overigens al van jaren terug en blijft onderwerp van discussie tussen politieke partijen. Voorstanders willen met de maatregel uitbuiting en mensenhandel bestrijden.

Het onderwerp verdeelde de Tweede Kamer al in 2008, 2010 en 2014. Ook de leeftijd van klanten van prostituees is al langer onderwerp van gesprek in de politiek. Onder meer de ChristenUnie pleitte al eens voor het verhogen van de minimumleeftijd van klanten van prostituees van 18 naar 21 jaar.