Nederland wil in de Europese Unie praten over stappen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) wil met haar Europese collega’s kijken naar het associatieverdrag tussen de EU en Israël om de druk op de regering in Jeruzalem op te voeren.

Het gaat volgens haar om een “belangrijk signaal” aan Israël, zei de minister in een debat in de Kamer over de situatie in Gaza. “Het is een grote stap.”