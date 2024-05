Organisaties: niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking

Nederland schiet zichzelf in de voet door te bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, zo stellen elf maatschappelijke organisaties in een reactie op het hoofdlijnenakkoord. “Een betere wereld is ook voor Nederland van groot belang en juist in tijden van crisis moeten we blijven investeren in stabiliteit, vrede en veiligheid”, zo staat in een verklaring.

De elf vragen de formerende partijen om de voorgenomen bezuinigingen op het ontwikkelingsbudget niet door te zetten, “uit solidariteit met de rest van de wereld en in overeenstemming met Nederlandse waarden”. Onder de elf zijn ActionAid, Both ENDS, CARE Nederland, Clean Clothes Campaign, Hivos, The Hunger Project, Partos, Save the Children en SOMO.

Het is nog niet duidelijk waar de geplande miljardenbezuinigingen zullen neerslaan, stellen ze. Maar wel “dat ze het aanzien en de afspraken van Nederland in het buitenland zullen aantasten. Hiermee breekt deze coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB een vitaal netwerk af dat in decennia is opgebouwd.”