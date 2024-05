Richard van Zwol wordt formateur, staat in het verslag van de inmiddels twee oud-informateurs. De vier fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB vonden het “met het oog op de continuïteit in de kabinetsformatie” handig om Van Zwol of zijn mede-informateur Elbert Dijkgraaf te vragen. “De heer Van Zwol is bereid een opdracht tot formatie te aanvaarden en hierover verslag uit te brengen.”