Politie zet wapenstok in tegen betogers bij Universiteit Utrecht

De politie heeft in Utrecht de wapenstok gebruikt tegen pro-Palestijnse demonstranten die een stadsbus blokkeerden met daarin andere betogers. In de bus zitten naar schatting rond de veertig pro-Palestijnse actievoerders die eerder woensdag een gebouw van de Universiteit Utrecht bezetten. Zij zijn woensdagavond door de politie uit het pand gehaald.

Iets na middernacht was de rust in de buurt van het universiteitsgebouw weergekeerd, aldus een ANP-verslaggever.

Voorafgaand aan het gebruik van de wapenstok waarschuwde de politie de demonstranten buiten dat ze weg moesten gaan, omdat er anders geweld zou kunnen worden gebruikt. Toen ze daaraan geen gehoor gaven, werden de wapenstokken ingezet.

Daarna is de stadsbus met daarin de actievoerders vertrokken. Het is niet duidelijk waar de bus naartoe gaat. Bij een eerder pro-Palestijns protest deze maand in Utrecht werden tientallen demonstranten in bussen naar Houten gebracht, waar ze voor de deur van het cellencomplex werden afgezet en vervolgens weer naar huis mochten.

De betogers in de bus blokkeerden urenlang een pand van de universiteit op het Janskerkhof. Buiten stonden lange tijd zo’n 150 sympathisanten. Ook Anton Pijpers, de voorzitter van het college van bestuur van de universiteit, was korte tijd ter plaatse. Een woordvoerster van de universiteit liet eerder weten dat hij graag met de demonstranten in gesprek wilde.

Volgens de betogers valt er echter niet met het college van bestuur te onderhandelen. Hun eisen zijn allang bekend, voeren zij aan, maar het universiteitsbestuur handelt daar volgens hen niet naar. De activisten willen dat al hun eisen worden ingewilligd.