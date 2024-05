Politiechef mist financiële uitwerking van hoofdlijnenakkoord

De Nationale Politie is overwegend tevreden met de plannen die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gepresenteerd voor de politie.

Zo is korpschef Janny Knol het met de formerende partijen eens dat de zichtbaarheid van de politie in wijken, buurten en regio’s van groot belang is. Maar ze hoopt dat er wel goed wordt nagedacht over de financiering: “Stabiele financiering van de politie is een voorwaarde om niet noodgedwongen te hoeven schrappen in onze formatie. Ik zie dat nog onvoldoende terug in het financiële plaatje van dit onderhandelingsakkoord.”

De politie heeft structureel 200 miljoen euro nodig om haar werk te doen, aldus Knol. Zonder dit extra geld kan de organisatie niet blijven doen wat ze nu doet. “Ik wil voorkomen dat meer agenten uit het straatbeeld verdwijnen en dat de opsporing achteruitgaat. De politie moet dicht bij de burger staan”, zegt de korpschef.

In het hoofdlijnenakkoord staat ook dat “werkzaamheden met betrekking tot personen met verward gedrag” worden “overgeheveld naar andere, ter zake deskundige organisaties”. Knol is daar blij mee, maar hamert ook daar op goede opvolging: “Het nieuwe kabinet erkent dat de problematiek rondom personen met onbegrepen gedrag niet thuishoort bij de politie, maar bij de zorg. Het is dan wel van belang dat de zorg voldoende toegerust wordt.”