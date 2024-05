Pro-Palestijns protest Erasmus verplaatst naar Rotterdam Centraal

De pro-Palestijnse betoging die donderdagmiddag zou plaatsvinden bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en later werd afgeblazen, is verplaatst naar station Rotterdam Centraal. Dat melden de organisatoren op sociale media. De groep wil nu vanaf 14.00 uur bij het station demonstreren.

De gebouwen van de universiteit en de Hogeschool Rotterdam zijn uit voorzorg dicht op donderdag. De universiteit nam die beslissing op dringend advies van de driehoek in Rotterdam, bestaande uit burgemeester, politie en Openbaar Ministerie.

Volgens de betogers probeert de universiteit met alle beveiligingsmaatregelen “een vorm van protest af te dwingen” die het “gepast” acht: “Protest dat niets verandert. Dit is de ‘ruimte’ voor protest die het College van Bestuur trots voor ons heeft gecreëerd. Staatsgeweld binnen handbereik.”