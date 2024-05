Rechter spreekt UvA-demonstrant vrij van geweld tegen politie

De politierechter in Amsterdam heeft een aangehouden UvA-demonstrant vrijgesproken van geweld tegen de politie. Volgens de rechter is er te veel twijfel dat hij de persoon was – zoals het Openbaar Ministerie stelt – die met stenen heeft gegooid naar de mobiele eenheid.

Het Openbaar Ministerie eiste drie maanden cel tegen de 33-jarige Amsterdammer. Volgens de officier van justitie heeft hij met stenen gegooid naar de politie, toen de mobiele eenheid ingreep tijdens het protest op 7 mei op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. Hij baseerde zich op de bevindingen van drie agenten.

De Amsterdammer ontkent dat hij dit heeft gedaan. Zijn advocaat vroeg dan ook vrijspraak. Volgens haar is “evident” dat de politie de verkeerde persoon heeft opgepakt. “Hij was het niet.” Camerabeelden die op de zitting werden getoond, lieten zien dat een persoon naast A. met stenen gooide. De verdachte zei op de snelrechtzitting dat het niet zijn bedoeling was agenten pijn te doen. “Mijn intentie was om de barricade overeind te houden zodra de shovel kwam.”

Mede gezien de chaotische situatie, de afstand waarop agenten stonden die het gooien hebben gezien en het donker, maakt volgens de rechter dat een verwisseling van personen mogelijk kan zijn. “Ook agenten kunnen fouten maken. Als er zo veel twijfel is, dan zegt het recht vrijspreken.”

De Amsterdammer zat de afgelopen tien dagen vast. Het OM heeft twee weken de tijd om in beroep te gaan.

De rechter zei eerder dat ze aan het eind van de drie zittingen die donderdag gepland staan uitspraak zou doen, maar besloot bij deze tweede zaak toch al direct het vonnis te geven. Tegen de eerste verdachte werd eveneens drie maanden cel geëist voor het slaan met een paraplu naar agenten en het gooien met een steen.

De uitspraak in de tweede zaak leidde tot een luid gejuich op de publieke tribune, waar meer dan twintig sympathisanten de snelrechtzittingen bijwonen.