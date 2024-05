Rechter veroordeelt UvA-demonstrant tot twee maanden cel

De politierechter in Amsterdam heeft UvA-demonstrant Toby B. (22) veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk om geweld tegen de politie. Hij is de enige verdachte die donderdag is veroordeeld van de drie die terechtstonden. De rechter sprak de 33-jarige Hamza A. vrij en stelde de zaak tegen Simeon H. (29) uit.

De rechter acht bewezen dat B. bij een protest op 7 mei op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam heeft ingeslagen op de politie met een paraplu met scherpe punt en zich heeft verzet bij zijn aanhouding. Voor de verdenking van het gooien van een steen vond de rechter geen bewijs. De straf valt daardoor lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie dat drie maanden cel eiste.

Volgens de rechter hebben verklaringen van de politie en camerabeelden ondanks de chaotische situatie en het donker voldoende duidelijk gemaakt dat het B. was die op de barricade stond en met een paraplu sloeg. Dit gewelddadige gedrag tegen de politie had volgens haar “niets te maken met vreedzaam demonstreren”. Ze sprak van “respectloos gedrag tegen de politie, de mensen die staan voor onze veiligheid”. “Mensen die geweld gebruiken verpesten het voor mensen die wel vreedzaam willen demonstreren.”

B., die geen strafblad heeft en vanuit het Verenigd Koninkrijk voor zijn studie naar Nederland kwam, wilde tijdens de zitting niks zeggen over de gebeurtenissen. Zijn advocaat vroeg de rechter haar cliënt vrij te spreken, omdat er onvoldoende bewijs is dat hij de persoon was die gewelddadig was tegen de politie.

Hamza A. werd vrijgesproken, omdat niet is komen vast te staan dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het gooien met stenen naar de politie. Ook tegen hem eiste het OM drie maanden cel. Volgens zijn advocaat heeft de politie de verkeerde persoon opgepakt. Camerabeelden die op de zitting werden getoond, lieten zien dat een persoon naast A. met stenen gooide. Hij zat de afgelopen tien dagen vast.

De zaak van Simeon H. is uitgesteld op verzoek van zijn advocaat. Die wilde meer tijd om het proces voor te bereiden en heeft nog onderzoekswensen.

Het OM liet weten dat er volgende week donderdag weer zeven UvA-demonstranten op snelrechtzitting moeten verschijnen.