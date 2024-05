Trouwen op gemeentehuis in veel gemeenten duurder

Stellen die op het stadhuis willen trouwen, moeten daarvoor in veel gemeenten meer betalen dan vorig jaar. Een uitgebreide ceremonie kost op de populaire vrijdag gemiddeld 477 euro. In 2023 was dit nog 452 euro. Per gemeente verschilt de prijs enorm. Dat concludeert vaksite ThePerfectWedding.nl, die de tarieven bij alle gemeenten verzamelde.

319 van de 342 gemeenten verhoogden dit jaar de trouwleges. Nergens steeg het trouwtarief zo sterk als in Geertruidenberg. Geliefden in deze Brabantse gemeente betalen dit jaar 915 euro voor een ceremonie op vrijdag. Dat is een verdubbeling, want in 2023 waren de kosten nog 456 euro. De gemeente zegt de verhoging te hebben doorgevoerd om de leges gelijk te trekken met die van buurgemeenten. Ook zijn de leges voor vrijdagmiddag gelijkgesteld aan die van zaterdag en zondag.

Ook in Zeist moeten verloofden meer betalen dan vorig jaar. De Utrechtse gemeente verhoogde de tarieven met 245 euro naar 924 euro. Andere gemeenten die hun kosten aanzienlijk verhoogden zijn onder meer Gorinchem, Amersfoort en Beek in Limburg. Beek was eerder nog de goedkoopste gemeente om op vrijdag te trouwen.

Met meer dan 1000 euro is Leeuwarden de duurste gemeente om te trouwen op een vrijdag. In Voerendaal in Zuid-Limburg kunnen stellen al voor 200 euro terecht.

“De verschillen per gemeente zijn extreem”, zegt Sarah Glasbergen van ThePerfectWedding.nl. “Wij doen dit onderzoek al jaren, en het zou goed zijn als hier eindelijk wat aan gedaan wordt. Een paar jaar geleden waren de verschillen ook al groot, er zijn toen zelfs Kamervragen over gesteld. Helaas is daar nog niets mee gedaan.”

Veel gemeenten hanteren verschillende tarieven voor maandag tot en met vrijdag, en voor het weekend. Sommige gemeenten hebben ook een speciaal tarief voor vrijdag, wat volgens ThePerfectWedding.nl een gewilde dag is om te trouwen.