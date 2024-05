Universiteit Leiden laat commissie banden met Israël beoordelen

De Universiteit Leiden (UL) stelt op korte termijn een ethische commissie in die al haar banden met Israëlische universiteiten en gezamenlijke onderzoeksprojecten gaat beoordelen. Mocht daaruit blijken dat een van deze instituten zich niet houdt aan de ethische standaarden van de UL, dan worden die banden verbroken. Dat heeft de Leidse universiteit donderdagavond bekendgemaakt.

De UL heeft banden met de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en de Universiteit van Tel Aviv, in de vorm van uitwisselingsprogramma’s. Die zijn voorlopig stilgelegd. Verder zijn er acht gezamenlijke, door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten.

De commissie zal de Israëlische partners beoordelen op het respecteren van de mensenrechten en of onderzoek wordt gebruikt voor militaire doeleinden. In de commissie komen mensen die deskundig zijn in de relevante gebieden zoals mensenrechten en internationaal recht.

Een en ander is een gevolg van een gesprek dat bestuurders van de universiteit, onder wie rector Hester Bijl, eerder donderdag hadden met vertegenwoordigers van actiegroep Students for Palestine (SfP) en de Liberale Studenten Partij (LSP). Over de details volgt vrijdag nog een gesprek.