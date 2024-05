Het stikstofbeleid van het demissionaire kabinet blijft niet overeind in het akkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Dat zegt Christianne van der Wal, demissionair minister voor Natuur en Stikstof en VVD-Kamerlid, na het overleg van haar fractie over het akkoord. “Dat raakt me. Ik heb natuurlijk tweeënhalf jaar keihard gewerkt en geknokt. Ik heb er ook best een hoge prijs voor betaald. Maar ja, politiek is een hard vak.”