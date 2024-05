Wilders over asielpakket: als dit niet helpt, dan helpt niets

PVV-leider Geert Wilders gaat ervan uit dat het asielpakket dat hij is overeengekomen met VVD, NSC en BBB, “het strengste ooit in Nederland” ook echt tot een lagere instroom gaat leiden. “Als dit niet helpt, dan helpt niets”, denkt hij.

Wilders gaat ervan uit dat de voorgenomen maatregelen stand zullen houden bij de rechter en in Brussel. Hoe sterk hij verwacht dat de instroom zal dalen door dit “enorme asielpakket”, wil hij niet zeggen. “Ik ga me niet op cijfers vastpinnen.”

De PVV-voorman is ook blij dat in de plannen “per saldo een lastenverlichting” zit. Dat gaan vooral werkenden met een middeninkomen merken. Ook trekken de partijen geld uit om mensen te helpen die financieel in de knel zitten.

Over hoe de partijleiders zich in de Tweede Kamer onderling gaan opstellen, zijn volgens Wilders geen harde afspraken gemaakt. Hij beseft naar eigen zeggen dat hij zich zal moeten aanpassen aan zijn nieuwe rol. “Leider zijn van de oppositie is een heel ander vak dan leider zijn van de grootste regeringspartij.”