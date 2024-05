1,5 jaar cel voor vrouw die eigen stalking in scène zette

De rechtbank in Utrecht heeft de 34-jarige Sanne S. veroordeeld tot anderhalf jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk voor het in scène zetten van haar eigen stalking. De vrouw uit Putten deed jarenlang aangifte tegen een man die haar zou lastigvallen, maar die aangiftes bleken vals.

De man heeft een jaar onterecht vastgezeten voor stalking. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aan de man aangeboden. De straf van de rechtbank is conform de eis van het OM.

S. deed in 2017 en tussen 2020 en 2021 valse aangiften waarin ze de man beschuldigde van bedreiging, belaging, belediging en discriminatie. Ook stuurde ze kaarten, sms’jes, Instagram-berichten en een mes naar zichzelf, uit naam van de man. De berichten waren racistisch en bedreigend. De man en de vrouw leerden elkaar kennen in de kliniek waar S. stage liep. Daar zouden ze een conflict hebben gehad over medicatie.

De rechtbank houdt er rekening mee dat bij S. sprake is van een persoonlijkheidsstoornis en een posttraumatische stressstoornis. Ze is hierdoor verminderd toerekeningsvatbaar. S. mag vijf jaar lang geen contact hebben met het slachtoffer en ze moet zich laten behandelen.

In 2022 wijdde het tv-programma Zeeman Confronteert, waarin journalist Thijs Zeeman stalkers opzoekt, een aflevering aan de zaak. Daarin deed S. haar verhaal. “Dat was een noodkreet”, zei S. tijdens de behandeling van de zaak eind april. “Ik had dat nooit mogen doen.”

De man had via zijn advocaat laten weten dat hij zijn vertrouwen in mensen is verloren. Hij heeft gezondheidsproblemen en nachtmerries. “Iedereen geloofde de sympathieke verpleegster, en niet hem, een psychiatrisch patiënt”, zei hij vorige maand.