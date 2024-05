Armoedefonds: organisaties zien stijging hulpvragen

Veel organisaties die hulp bieden bij armoede krijgen meer hulpvragen, meldt het Armoedefonds op basis van eigen onderzoek. Van de 477 ondervraagde organisaties zag de helft (51 procent) in het afgelopen half jaar een stijging van het aantal hulpverzoeken.

“Te veel hulporganisaties geven bij ons aan dat een groeiende groep mensen een beroep doet op hun hulp. Ouderen staan huilend voor de deur en alleenstaande ouders bellen op of er nog extra hulp mogelijk is”, zegt Henk de Graaf, directeur van Stichting Armoedefonds.

Het Armoedefonds noemt het opvallend dat de stijging van de hulpvragen voornamelijk voorkomt bij lokale, onafhankelijke initiatieven, zoals Stichting Thuis. Latifa el Mesnaui van die organisatie zegt dat de stichting een vangnet is voor mensen die zijn afgewezen voor een voedselpakket bij de Voedselbank. “Zij worden naar ons verwezen omdat we laagdrempelig zijn. Dat gaat om mensen die net boven de norm zitten, maar wel in de problemen komen door bijvoorbeeld schulden. We zijn eigenlijk een verlengstuk van de Voedselbank.”

Volgens het Armoedefonds geven de hulporganisaties in groten getale aan dat er problemen bij mensen ontstaan door de hoge kosten van levensonderhoud en schulden. Ook zien zij veel mensen die geen of weinig financiële buffer hebben of tegen de energierekening en zorg- en tandartskosten aanlopen. De hoge kosten resulteren met name in problemen voor alleenstaanden, vluchtelingen of mensen met kinderen, aldus het fonds.