Demonstranten verlaten binnenplaats Oudemanhuispoort

De demonstranten die eerder vrijdagmiddag de binnentuin van de Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam hadden bezet met een paar tenten, hebben het terrein weer verlaten. Wel kondigden de demonstranten aan later terug te komen. “Dit is nog niet het einde. We komen terug”, zei een van de betogers.

Ze droegen volgens de politie gezichtsbedekking en beschermende kleding. “Demonstranten probeerden door de linie van de vredeseenheid te breken. Daarop heeft de politie pepperspray en de wapenstok gebruikt,” aldus de Amsterdamse politie.

Een groep van zo’n vijftig actievoerders werd door de politie via een naastgelegen gebouw naar buiten gedreven. Dat ging volgens een verslaggever van het ANP erg langzaam. Aan de achterkant van het gebouw is ME aanwezig. Ook op andere plaatsen in de omgeving van de universiteitsgebouwen is de ME aanwezig.

De binnenplaats is leeg en door de demonstranten netjes achtergelaten, aldus de verslaggever.