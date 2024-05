Demonstranten zetten tenten op in binnentuin Oudemanhuispoort UvA

Pro-Palestijnse demonstranten hebben tenten opgezet in de binnentuin van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) aan de Oudemanhuispoort. Een verslaggever van het ANP ziet dat er tientallen mensen aanwezig zijn op de binnenplaats. De betogers hebben meerdere tenten neergezet. Ook in het gebouw zit een handjevol demonstranten.

De betogers roepen leuzen als “cops off campus” en hebben een Palestijnse vlag om een standbeeld gewikkeld. De meeste demonstranten zijn gekleed in het zwart en dragen gezichtsbedekking.

Een handjevol agenten staat bij de toegangspoort naar de binnentuin. De sfeer is volgens de ANP-verslaggever vrij grimmig. Tussen de demonstranten en de politie was kort wat geduw en getrek over en weer. Ook gebruikte de politie pepperspray tegen de demonstranten. De verslaggever ziet hoe meerdere demonstranten hun ogen aan het spoelen zijn.

De Universiteit van Amsterdam meldt nog niets over de aanpak van het nieuwe protest. Het is daardoor nog niet duidelijk of en wanneer het terrein ontruimd wordt.