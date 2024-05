Gebouwen Erasmus Universiteit gaan weer open

De gebouwen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam gaan vrijdag weer open. Donderdag bleven de gebouwen van de Rotterdamse universiteit dicht door een aangekondigde pro-Palestinademonstratie. De betoging werd op het laatste moment afgelast en verplaatst naar het stationsplein van Rotterdam Centraal.

Volgens de universiteit gaan de gebouwen vrijdag weer open. De colleges, werkzaamheden, tentamens en andere activiteiten worden dan hervat. “De enige uitzondering is een klein aantal in Sanders Building, omdat deze colleges al geannuleerd zijn”, aldus de universiteit.

Ook de Hogeschool Rotterdam aan de Kralingse Zoom gaat vrijdag weer open. Donderdag was die locatie door het aangekondigde protest dicht. Bij enkele andere locaties van de hogeschool mochten studenten en medewerkers alleen naar binnen op vertoon van hun studenten- of medewerkerspas. Vrijdag geldt die toegangscontrole voor alle locaties.

De Erasmus Universiteit houdt er rekening mee dat demonstranten op een ander moment wel naar de campus Woudestein komen. De universiteit zegt daar, samen met politie, burgemeester en OM, “de nodige voorbereidingen” voor te treffen. “Veiligheid staat uiteraard voorop, en in samenspraak met de driehoek zullen de komende tijd de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.”

De Universiteit Leiden (UL) maakt vrijdag details bekend over haar banden met Israëlische universiteiten. Donderdagavond bracht de UL al een beknopt overzicht naar buiten, waarin het onder meer gaat over uitwisselingsprogramma’s met universiteiten in Tel Aviv en Jeruzalem. Een nog op te richten ethische commissie gaat alle banden met Israëlische instituten en onderzoekers beoordelen op onder meer omgang met mensenrechten.