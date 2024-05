Hoofdverdachte rellende Eritreeërs langer vast

De hoofdverdachte van de rellen rond een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in Den Haag op 17 februari, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag besloten.

De 48-jarige Johannes A. uit Utrecht wordt door het Openbaar Ministerie gezien als leider van de rellen bij zalencentrum Opera. Enkele honderden tegenstanders van het bewind in Eritrea belaagden daar voorstanders van het regime tijdens een nieuwjaarsfeest. Bij de rellen raakten 29 agenten gewond. Twee politieauto’s en een touringcar gingen in vlammen op. A. wordt verdacht van brandstichting, geweldpleging en opruiing. Het gevaar van herhaling is groot, volgens de officier van justitie. De man heeft geen strafblad, maar wordt in meerdere zaken verdacht van opruiing.

De rechtbank wees op de leidende en ideologisch gemotiveerde rol die A. zou hebben gespeeld. De rellen waren heel ernstig volgens de rechter. Hij besloot dat A. blijft vastzitten tot zijn zaak voorkomt op 12 augustus.

In het onderzoek naar de rellen zijn zestien mensen aangehouden, van wie er twaalf worden vervolgd. Johannes A. is de enige die nog vastzit, inmiddels ruim drie maanden. De zaak tegen tien medeverdachten wordt vrijdag behandeld.