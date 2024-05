In natuur bedreigde okapi geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is een okapi geboren, meldt het dierenpark vrijdag. Het gaat om een mannetje met de naam Beni. In het wild worden okapi’s met uitsterven bedreigd.

Beni kwam op 8 mei ter wereld. Volgens een dierenverzorger maken moeder en jong het goed. Bezoekers kunnen Beni via een tv-scherm bewonderen.

Okapi’s leven doorgaans in regenwouden in de Democratische Republiek Congo. Ze zijn te herkennen aan hun donkerrode, bruine of zwarte vacht met witte strepen op hun billen en poten. Het dier wordt ook wel een ‘bosgiraffe’ genoemd, omdat het familie is van de giraffe. Het beest is wel een stuk kleiner.

Vorig jaar werd rond dezelfde periode ook een okapi geboren in Safaripark Beekse Bergen.