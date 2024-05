Leger des Heils: kabinetsplan voor kwetsbaarste burgers onduidelijk

Het is volstrekt onduidelijk wat dit kabinet gaat doen voor de kwetsbaarste burgers in ons land, stelt het Leger des Heils in een reactie op het eerder deze week gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. “In de onderbouwing van de plannen missen de garanties voor deze groep en daar maken wij ons zorgen over”, zegt bestuursvoorzitter Harm Slomp in een verklaring.

Volgens het Leger des Heils missen in het akkoord concrete maatregelen om de stijgende dakloosheid tegen te gaan. Verder wijst de organisatie erop dat de bed-bad-broodregelingen “simpelweg worden afgeschaft”.

Ook is volgens het Leger des Heils niet helder hoe de nieuwe coalitie mensenhandel denkt aan te pakken. De organisatie zegt graag met nieuwe bewindspersonen om tafel te gaan “om oplossingen te vinden die wel garanties bieden voor de meest kwetsbare mensen in Nederland”.